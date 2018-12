Martedì 11 Dicembre è stato rinnovato il Protocollo d’Intesa tra il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro ed Comitato Paritetico Territoriale (SEI-CPT) di Imperia. L’incontro si è svolto in un’atmosfera di sincera cordialità e stima reciproca presso le strutture della Scuola Edile di Imperia ed è stato siglato dal Comandante del Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Milano, T. Col. Antonino Bolognani, ed il Presidente del Centro Paritetico Territoriale (SEI-CPT) di Imperia, Ing. Riccardo Littardi. Presenti all’incontro l’Ing. Paola Fognini, nella sua qualità di Docente, ed il Mar. Magg. Carmelo Franzò, Comandante del NIL Carabinieri di Imperia.

L’intesa appena ufficializzata mira a formare i Militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Imperia nella complessa materia della sicurezza nel settore edile, che trova applicazione nel D.Lgs. 81/2008 meglio conosciuto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Soddisfazione per la sottoscrizione dell’accordo è stata espressa dal Dirigente l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Imperia, Dott. Nativi Fabrizio, e da cui il NIL dipende funzionalmente.

La SEI-CPT di Imperia, come detto, si farà carico della formazione dei Militari in servizio presso il NIL di Imperia mettendo a disposizione qualificati docenti, le proprie strutture ed organizzando corsi di formazione e successivi aggiornamenti, nonché ogni attività ritenuta utile.

La sinergia tra l’Arma dei Carabinieri ed il Centro Paritetico Territoriale permetterà una quanto più efficace opera di vigilanza nei cantieri dell’imperiese e implementerà la necessaria opera di prevenzione utile a scongiurare infortuni nelle aree di cantiere e di cui troppo spesso si apprende dai canali di informazione.