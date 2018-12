In Tribunale a Imperia sono stati condannati ad un anno di carcere dai giudici dell’Appello, con la confermata della pena inflitta in primo grado, Paolo Gaetano Traversi, 73 anni e il figlio Pierluigi, accusati di falso. Stando alle accuse, padre e figlio avrebbero falsificato la firma di un’anziana che aveva lasciato in eredità un lussuoso alloggio in strada Solaro a Sanremo, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.