Un pescatore ha avvistato il corpo di un uomo, a circa 50 metri del Porto vecchio di Sanremo. La Capitaneria di porto ha recuperato la salma con la motovedetta “Cp 864”, in collaborazione con i Carabinieri ed il 118. L’ipotesi più probabile è quella del malore o della caduta, con morte per annegamento. La vittima è un sanremese di circa 80 anni, vedovo e con problemi di salute, dato per disperso dal figlio sabato pomeriggio, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.