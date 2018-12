Guidare un’auto con targa straniera dell’amico o parente che vive in Costa Azzurra o che è in vacanza in Riviera, è diventato un illecito secondo il nuovo articolo 93 del codice della strada modificato dal “decreto Salvini”. Destinatari del provvedimento sono tutti i residenti in Italia. Se sorpresi alla guida di un’auto immatricolata all’estero avranno una multa minima di 712 euro ed il sequestro del mezzo. Se l’intestatario rivendicherà le targhe sequestrate, potrà ritirarle presso nel proprio paese. In alternativa il conduttore dovrà immatricolare il veicolo in Italia entro 180 giorni, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.