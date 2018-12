Ancora una bella gara per gli Aquilotti Ranabo 1946, classe 2008/2009, che nella settimana trascorsa hanno giocato la loro seconda gara in trasferta a Sanremo, ospitati dal BVC Sanremo. Il giovanissimo gruppo che quest’anno è seguito da Simone Sandel, si sta compattando giorno dopo evidenziando tanta voglia di crescere ed imparare, nel vero spirito di un gruppo Minibasket. La gara, ha visto i piccoli bianco blu di Bordighera molto determinati nel far loro i cinque mini tempi sui sei previsti dalle gare riservati a questa categoria. La gara viene dunque vinta con il risultato di 16 – 8. “Indipendentemente dal risultato conseguito sul campo, siamo molto soddisfatti dei gruppi Minibasket che quest’anno si allenano con tanta passione in palestra” dichiara Simone Sandel a fine gara “a gennaio anche gli Junior 2009/2010 che sono aumentati in termini di numero, potranno inserirsi nel campionato a loro dedicato. Siamo sulla strada giusta!”. Gli allenatori della Rari Nantes Bordighera ricordano a tutti i bambini nati dal 2007 al 2013 che si ha la possibilità di venire a provare gratuitamente ben due settimane di corsi presso il palasport di via Diaz a Bordighera, il martedì e giovedì alle 17. Saranno 3 gli Istruttori ad accogliervi per conoscere ed amare una sana e divertente disciplina sportiva.Per informazioni:Gabriele Alessio 3928536440