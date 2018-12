Naufragio senza attenuanti quest’anno per le iniziative commerciali natalizie nell’estremo ponente in particolare a Bordighera e Ventimiglia dove le manifestazioni tradizionali quali BordiChristmas e giornata commerciale anno visto Un adesione pressoché nulla dei commercianti ( nella città delle palme) e la non organizzazione dopo 15 anni nella città di confine. Le due cittadine apparivano,complice anche il maltempo, desolatamente vuote a una settimana scarsa dal Natale. Nelle varie critiche apparse sui social ed ascoltate anche di persona mosse alle iniziative quelle di essere vecchie e stantie da rivedere insomma così come le tariffe partecipative e la politica generale dell’offerta natalizia.

Ecco alcune eloquenti immagini tratte da Facebook di BordiChristmas