Un tubo dell’Italgas sarebbe la causa ultima dei ritardi nella realizzazione del Ponte di Bevera opera pubblica attesa dagli abitanti della Vallata da più di 4 anni. Questa la motivazione portata in consiglio comunale dal sindaco Ioculano questa mattina. In pratica la mancata partecipazione di Italgas alle riunioni delle conferenze dei servizi sta ritardando la bonifica dell’area e quindi la realizzazione dell’opera.