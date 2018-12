Nel week-end appena trascorso si sono svolte due gare al Golf degli Ulivi di Sanremo. Sabato 15 dicembre si è giocato il Trofeo GSR Ferrero una 18 buche stableford tre categorie e Domenica 16 dicembre si è tenuto il Trofeo Biscottificio Grondona, una 18 buche quattro palle stableford.

Trofeo G.S.R. Ferrero

Sabato 15 dicembre 2018

18 buche stableford 3 cat.

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Lorenzo De Carli 37

1° Netto Roberto Grammatica 40

2° Netto Bruno Frontero 38

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto Roberto Cuccolini 36

2° Netto Filippo Anfosso 30

3ª Categoria 21/36

1° Netto Stella Masante 34

2° Netto Maria De Mattia 32

Premi Speciali

1° Lady Nicoletta Zunini 30

1° Senior Roberto Isaia 36

1°Junior Giacomo Bersotti 27

Trofeo Biscottificio Grondona

18 buche 4 palle m.p. stableford

Domenica 16 dicembre 2018

1° Lordo Lorenzo De Carli – Lorenzo Guidotti 40

1° Netto Maurizio Del Torto – Elena De Col 47

2° Netto Pietro D’Andrea – Armando Scandolera 43

3° Netto Roberto Grammatica – Giacomo Bersotti 43

1° Senior Emanuel Georgoudis – Roberto Cuccolini 41

1° Coppia Mista Stefano Bertolo – Laura Tibaldi 39

2° Coppia Mista Matteo Natoli – Martina Natoli 39

Driving Contest Maschile Lorenzo De Carli

Driving Contest Femminile Elisa Cicala

Nearest to the Pin Maschile Matteo Natoli mt. 0,98

Nearest to the Pin Femminile Monica Cuttica mt. 1,70

Nella prossima settimana si giocheranno due gare. Giovedì 20 dicembre si svolgerà la HP Golf Cup 2018, una 18 buche stableford tre categorie, Sabato 22 dicembre e domenica 23 dicembre si terrà il Garofano d’Oro & d’Argento, gara storica del Club infatti le prime edizioni risalgono agli anni ‘50, una 36 buche medal per la prima categoria (0/15) e una 36 buche stableford per la seconda categoria (16/36).