A Bordighera il concerto del tenore Gaetano Labalestra per voce e pianoforte, previsto per domani, martedì 18 dicembre, alle ore 20.30 è stato annullato causa indisposizione dell’artista. Il concerto avrà luogo venerdì 11 gennaio, sempre nell’ex Chiesa Anglicana, alle ore 20.30.

