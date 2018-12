Dopo la splendida “Anteprima” della stagione Teatrale del Casinò di Sanremo, con Veronica Pivetti, e il successo di Alessandro Preziosi che ha interpretato un possente Vincent Van Gogh, la stagione teatrale del Casinò di Sanremo continua con il tradizionale “Capodanno a Teatro”. Lorella Cuccarini e Giampietro Ingrassia si cimentano in “Non mi hai più detto ti amo” scritto e diretto da Gabriele Pignotta. Una commedia ironica, intelligente, appassionante, cucita addosso a due protagonisti istrionici, esilaranti e straordinariamente affiatati, per parlare di famiglia nel terzo Millennio. Al termine dello spettacolo del 31 dicembre il pubblico verrà invitato in sala Biribissi per il brindisi al Nuovo Anno.

Per prenotazioni tel 0184 595273 biglietteria del Casinò oppure tel 0184-544633

Stagione Teatrale del Casinò di Sanremo

LORELLA CUCCARINI E GIAMPIERO INGRASSIA

“Non mi hai più detto ti amo”

Domenica 30- lunedì31 dicembre ore 21.15

Teatro dell’Opera

Scritto e diretto da Gabriele Pignotta

Dopo vent’anni Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia, la coppia straordinaria del musical Grease, torna insieme per la prima volta in uno spettacolo di prosa scritto e diretto da Gabriele Pignotta:” Non mi hai più detto ti amoLa famiglia è ancora il cardine della società e il nostro punto di riferimento assoluto? Come si stanno evolvendo le famiglie alla luce delle trasformazioni sociali, politiche ed economiche in atto? E’ questo il tema attualissimo sul quale nasce e si sviluppa questa sorprendente commedia, che narra la storia di una famiglia italiana contemporanea, costretta ad affrontare un cambiamento traumatico improvviso e che, alla fine di un percorso difficile ed intenso, si ritroverà completamente trasformata e più solida.

Lorella Cuccarini, accetta la sfida di interpretare il ruolo di una madre, Serena, che trova la forza di mettersi in discussione in seguito ad un imprevedibile, ma forse “salvifico”, incidente di percorso. Questa super-mamma e moglie perfetta che porta sulle sue spalle tutta l’organizzazione e la responsabilità della famiglia, capisce che forse questo ruolo non è più funzionale alla sua felicità e, con grande coraggio decide di recuperare sé stessa e il suo essere donna rimettendo completamente in gioco tutti gli equilibri.Suo marito Giulio (un ineguagliabile Giampiero Ingrassia) inizialmente destabilizzato da questo repentino cambiamento, troverà la forza di reagire, riscoprendo finalmente il suo ruolo di marito e di genitore per troppo tempo delegato passivamente alla moglie.

Anche i due figli (Tiziana e Matteo), due ragazzi di vent’anni, andranno in crisi esattamente come i loro genitori, ma ognuno riuscirà a trovare delle risorse interiori inaspettate che porteranno ad un avvincente finale a sorpresa!

L’intruso Fabrizio Corucci regalerà sorrisi e colpi di scena a questa meravigliosa e scombinata famiglia.

Un suggerimento, rivolto a tutti, è che forse oggi ancora di più che in passato, la famiglia per sopravvivere ai cambiamenti deve trovare anche lo spazio per il singolo, per l’individuo e non solo per il ruolo che ricopre (madre, padre, figlio).

Questi i prossimi appuntamenti della stagione teatrale:

Barbara De Rossi e Francesco Branchetti con “Il diario di Adamo ed Eva” saranno nel Teatro dell’Opera il 4 gennaio 2019, ore 21.00, per festeggiare l’Epifania. Il 12 gennaio ore 21.00 si esibiranno Gabriella Pession e Lino Guanciale in “After Miss Julie” mentre la Prima Nazionale di Luca Barbareschi e Lunetta Savino con “Il penitente” chiuderà la rassegna il 18 gennaio 2019.

Biglietteria

Cassa del Teatro (ingresso da porta teatro): tel. 0184.595273

La vendita verrà effettuata sino a venerdì 18 gennaio 2019.:

regolarmente, nelle giornate di martedì e giovedì, dalle h 16.00 alle 19.00

tutti i giorni, dal 27 dicembre 2018 al 5 gennaio 2018, ( eccetto il 1 gennaio 2019) dalle h 16.00 alle 19.00

nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dalle h 16.00 alle 19.00 e dalle h 20.00 alle 21.00.

Prezzi dei biglietti

sabato 30 dicembre 2018 e Domenica 31 dicembre 2018

Platea 40 € (I settore) – 35 € (II settore)

Galleria 20 €

Agli spettatori verrà offerto un brindisi nella sala Biribissi

Altri spettacoli della stagione nel teatro dell’Opera :

Platea 25 €

Platea ridotto* 20 €

Galleria 15 €

Studenti, galleria 10 €