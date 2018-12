Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

I principi di lealtà, correttezza e sportività che hanno caratterizzato le sfide contro l’Ospedaletti nelle categorie Giovanissimi 2004 (vittoria per 4-1 ) e Allievi 2006 (vittoria per 6-1 ) mostrano la bontà del lavoro svolto nel settore giovanile biancoazzurro.

La Sanremese desidera esprimere la propria soddisfazione per l’atteggiamento mostrato dai ragazzi, dallo staff tecnico e dai genitori nelle partite del settore giovanile della Sanremese disputate sabato 15 dicembre.

