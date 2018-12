S“Nell’esprimere cordoglio per la nostra connazionale vittima dell’incidente avvenuto nella notte a Zurigo, in Svizzera, Regione Liguria rende noto di essere a disposizione per qualsiasi aiuto o supporto logistico o di mezzi si rendesse necessario. In particolare, qualora risultassero cittadini liguri tra i feriti, Regione Liguria è pronta a organizzare il rientro nei propri ospedali oppure a supportare i familiari che volessero raggiungere i loro congiunti ricoverati oltralpe”. Così, in una nota congiunta, il presidente della Regione Giovanni Toti e la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale.