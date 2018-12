Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Bilancio tragico di un incidente avvenuto in Svizzera nei pressi di Zurigo che coinvolge un pullman partito da Genova. Il mezzo che fa parte dell’universo FlixBus stava percorrendo l’autostrada quando ha centrato un palo. Morta una donna di 44 anni, sarebbero una quarantina i feriti. Nella zona nei pressi di Zurigo ha nevicato tutta la giornata di ieri e oggi le strade erano quindi imbiancate e pericolose per ghiaccio.