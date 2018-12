Un 60enne cacciatore torinese è rimasto ferito dopo essere precipitato per circa 100 metri in un dirupo sulle alture di Pieve di Teco. Le operazioni di recupero sono durate circa 5 ore e hanno visto impegnati gli operatori del Soccorso alpino con i vigili del fuoco del Saf e il personale medico-sanitario del 118. Per far operare l’elicottero è stata tagliata una decina di alberi. L’uomo, che ha riportato fratture multiple a caviglia e spalla e un piccolo trauma cranico, è stato issato sull’elicottero con un verricello.