Sabato 15 dicembre nella Casa delle Federazioni a Genova si è svolta la riunione annuale delle Società Sportive affiliate al settore Judo della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), Comitato Regionale Liguria.

All’incontro, che è stato anche occasione per premiare gli atleti liguri che nel corso del 2018 hanno conseguito risultati di rilievo sia in campo nazionale che internazionale, hanno preso parte il Presidente del CONI Liguria Antonio Micillo, il presidente del Comitato Regionale FIJLKAM Liguria Filippo Faranda, il Vice-Presidente del settore Judo Danilo Buzzi e i membri della Consulta di settore Mario Daminelli e Antonella Iannucci.

Tanti gli argomenti trattati dai valori educativi e sociali dello Judo quali l’inclusione, l’accettazione e il rispetto, al ruolo del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali per la promozione ed il sostegno alle attività sportive di base ed agonistiche, per finire con l’analisi dello stato di salute dello Judo ligure.

Il 2018 sarà ricordato sicuramente per l’abbondanza e l’eccellenza dei risultati agonistici ottenuti ma anche per gli incredibili numeri della famiglia judoistica ligure facente capo alla FIJLKAM.

Una grande e appassionata comunità – composta da quasi 3.000 persone tra Dirigenti Sportivi, Insegnanti Tecnici, Ufficiali di Gara ed Atleti – che ogni giorno con tanto spirito di abnegazione e notevole impegno contribuisce alla crescita del movimento judoistico ligure. 49 le Società Sportive del settore Judo affiliate alla FIJLKAM presenti sull’intero territorio regionale.

Tutti i Dirigenti Sportivi presenti si sono complimentati con gli atleti per gli ottimi risultati ottenuti ma hanno anche voluto ricordare il fondamentale ruolo dei tecnici e delle famiglie che con tanti sacrifici supportano e favoriscono la realizzazione sportiva dei ragazzi.

La cerimonia di premiazione si è conclusa con un momento conviviale brindando ai successi sportivi del 2018 ed augurandone altrettanti per il 2019.

Si riporta di seguito l’elenco degli atleti premiati:

CLASSE SENIOR

Federico Cavanna (Polisportiva Genovese Shodan)

3° class. Campionati Italiani Assoluti 100kg

3° class. African Open Dakar Senegal 100kg

Atleta della Nazionale Italiana Senior

Maruska Iamundo (Judo Club Ventimiglia ASD)

3° class. Campionati Italiani Assoluti 52kg

2° class. Coppa Italia Ju/Se 52kg

2° class. European Cup Belgrado Serbia 52kg

Atleta della Nazionale Italiana Senior

Stefano Ferrari (Prorecco Judo)

3° class. Coppa Italia Ju/Se 81kg

Emanuela Campanella (Prorecco Judo)

3° class. Campionati Italiani Universitari 70kg

Matteo Rovegno (Prorecco Judo)

3° class. Campionati Italiani Universitari 81kg

CLASSE CADETTI

Nadia Arfaoui (Ok Club Imperia)

2° class. Campionati Italiani Cadette 63kg

Simone Casareto (Kimura Genova)

3° class. Campionati Italiani Cadetti 50kg

Giulia Ghiglione (Ok Club Imperia)

1° class. European Cup Koper Slovenia 44kg

2° class. European Cup Gyor Ungheria 44kg

Lorenzo Rossi (Judo Club Sakura Arma di Taggia)

2° class. Campionati Italiani Cadetti oltre 90kg

Vincenzo Skenderi (Arti Marziali Novasconi La Spezia)

1° class. e Campione Italiano Cadetti 55kg

7° class. Campionati d’Europa Cadetti 55kg

3° class. European Cup Coimbra Portogallo 55kg

Atleta della Nazionale Italiana Cadetti

CLASSE MASTER

Andrea Riccaldone

3° class. Campionati del Mondo Master oltre 100kg