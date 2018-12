Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Il reo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, veniva sottoposto alla misura degli arresti domiciliare in attesa dell’udienza di convalida odierna.

Pertanto l’uomo, con precedenti penale specifici e senza una comprovata e stabile attività lavorativa, veniva tratto in arresto poiché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli accertamenti condotti dal personale della Squadra Mobile e del Commissariato P.S. di Ventimiglia, consentivano di ritenere che l’uomo, presso la propria abitazione in Ventimiglia, occultasse droga ai fini di spaccio.

Nell’ambito delle attività tese al contrasto del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha tratto in arresto A.S, cittadino italiano classe 79.