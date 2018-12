Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

L’Orienteering è una disciplina sportiva nata in Scandinavia, che consiste nell’effettuare un percorso predefinito caratterizzato da punti di controllo chiamati lanterne e con l’aiuto esclusivo di una bussola e di una cartina topografia, che contiene particolari del luogo da percorrere.

