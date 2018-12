Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Questo pomeriggio è stata la campionessa di pole dance, Chiara Peirone, la protagonista dello show dedicato all’arte e in particolare a quella locale. Gli organizzatori della convention hanno infatti scelto di far esibire artisti di Sanremo e della provincia di Imperia, sia negli show, sia nei primi due piani del Palafiori, dedicati all’esposizione di quadri e sculture.

Od ogni giornata corrisponde un programma parallelo di attività artistiche, contest e premiazioni. Ieri Marta Laveneziana e Chiara Mazzocchi hanno stupito il pubblico con una speciale esibizione di bodypainting su corpo e tela. Il contest della prima giornata ha visto come vincitore della categoria “Best Small Tattoo” Claudio Persico, mentre oggi sono due le competizioni: alle 17.00 la “Old School-Best Realistic-Best Color” e alle 21.00 la “Tribal-Lettering”.

Seconda giornata della Sanremo Tattoo Convention e anche oggi i maestri dell’inchiostro sono al lavoro per realizzare opere d’arte uniche su corpi che diventano tele.