Il giocatore sarà già a disposizione di mister Lupo per la trasferta di Casale e verrà presentato ufficialmente alla stampa durante il consueto spazio interviste del martedì.

La Sanremese Calcio comunica che nella nottata ha raggiunto l’accordo per il tesseramento dell’attaccante Tommaso Lella, classe’88, proveniente dal Lecco Calcio.

