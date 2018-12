Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Scajola aveva infatti ricevuto dal governo russo l’onorificenza di Stato dell’Ordine dell’Amicizia, il massimo riconoscimento della Federazione Russa ai cittadini stranieri, per l’intesa attività svolta da Ministro nella realizzazione di importanti progetti comuni tra i due Paesi.

Il Sindaco di Imperia, On. Claudio Scajola, ha ricevuto quest’oggi presso il Palazzo del Comune la visita del Console della Federazione Russa a Genova, Marat Pavlov, il quale aveva già conosciuto il primo cittadino ai tempi del Ministero dello Sviluppo Economico.