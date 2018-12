Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, prenderà parte domani, domenica 16 dicembre, alla serata FAI dedicata al Santuario di Montegrazie. L’appuntamento èL’evento, realizzato in collaborazione con l’associazione Amici del Santuario di Montegrazie e con la Pro Loco, punta a mettere in evidenza le caratteristiche di uno dei luoghi più suggestivi di Imperia.