Ieri sera ad Arma di Taggia è stata inaugurata la quinta edizione di “Natale a Villa Boselli”. Numerosi come sempre sia le attrazioni, sia gli stand presenti. E’ stato allestito un piccolo parco natalizio per bambini con slitta, renne, elfi, magie e laboratori. All’inaugurazione hanno partecipato tra gli altri, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il vescovo Antonio Suetta, il sindaco Taggia Mario Conio, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, il presidente della Provincia di Imperia, Fabio Natta, i sindaci Biancheri, di Sanremo Giuffra, di Riva Ligure, Di Placido, di Santo Stefano al Mare.

Ecco il programma di oggi dalle 10.00 alle 18.00:

mercatino di Natale, trenino itinerante per le vie del centro, gonfiabili con lo zucchero filato, patatine, il gruppo “Sulle Orme di San Benedetto“, le caldarroste con la Proloco di Taggia, il gruppo delle infioratrici, il Cavallino Racing con la lista delle macchinine, un simulatore F1 ed un trenino Elettrico, Chiara trucca bimbi, gli smalti di Natale, la Croce Verde, Protezione Civile, l’ufficio degli Elfi, Pompieropoli, l’angolo solidale con autoemoteca FIDAS, la giraffa a rotelle, a piedi nudi, Angsa e il CAV che raccoglierà i regali per i bambini delle famiglie in difficoltà, Enpa, la Cumpagnia Armasca, i laboratori delle mamme, il cantastorie, il Teatro dei burattini.

Dal primo pomeriggio due show cooking con Alessandro Oddone e Roberto Verta.

A metá pomeriggio la merenda offerta dai Lions, la merenda offerta dai commerciant, cioccolata calda distribuita dalla Protezione Civile con panettone e pandoro offerti dal Conad.

Sul palco si alterneranno Simona e la sua baby dance, il mago Gaspar, il coro di Levà, le macumbere di Dany, Associazione Doremusica.

2 spettacoli itineranti.

L’animazione di Gianni Rossi farà da collante a tutto questo, e poi ci sarà lui, il protagonista della giornata. Accolto a suon di musica dalla Banda Andossi, Babbo Natale dalle 15.00 in poi si fermerà con noi. Sì potranno scattare le foto assieme a lui e saranno stampate in tempo reale.