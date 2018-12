A seguito dei noti fatti di Corinaldo (AN), si innalza il livello dei controlli ai pubblici locali effettuati dalla Polizia di Stato, specialmente con l’approssimarsi delle vacanze natalizie e il conseguente aumento dell’afflusso di persone, “perché non c’è divertimento senza sicurezza”.

La scorsa notte la Polizia ha eseguito un controllo a carattere amministrativo presso il locale notturno “Tatanka” di Arma di Taggia. Gli agenti hanno verificato che il numero di avventori non superasse la capienza massima prevista, l’idoneità delle uscite di scurezza, la regolarità delle autorizzazioni e delle licenze, nonché la presenza in numero congruo degli addetti alla sicurezza.

Nello specifico gli operatori riscontravano la presenza di 150 avventori, numero inferiore a quanto autorizzato dal certificato prevenzione incendi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia che quantificava in 197 persone la capacità massima di affollamento del locale. Per quanto concerne le figure degli addetti alla sicurezza, il personale presente era stato preventivamente comunicato agli Uffici di Polizia e in possesso di regolare cartellino identificativo. Sempre rimanendo in tema di prescrizioni, si accertava la presenza di quattro estintori e due idranti, tutti sottoposti a regolare controllo. Nessun impedimento veniva accertato per quanto concerne le uscite di sicurezza, quantificate nel numero di quattro. In ultimo, il controllo veniva rivolto alle autorizzazioni concernenti la somministrazione e all’esposizione delle tabelle concernenti i tassi alcolemici e dei relativi alcoltest mono uso, il tutto collocato in un luogo ben esposto al pubblico.

All’esito dei sopracitati controlli, durante i quali, per ragioni di sicurezza, tutti i clienti erano stati invitati ad uscire dal locale, la serata è ripresa regolarmente.

