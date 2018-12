Furto Questa notte nella ditta Cactusmania di Bruno Manera storica azienda florivivaistica della città di confine. È la stessa proprietà a denunciare anche via social l’accaduto in particolare il dispiacere più grande dato da questo furto è la sparizione del pappagallo Coco ( nella foto) un esemplare di 40 anni di età che viveva all’interno della struttura. Indagini in corso .