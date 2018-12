CNell’ambito delle celebrazioni del Centenario della Grande Guerra, la vicepresidente di Regione Liguria Sonia Viale sarà questa sera a Ventimiglia per la presentazione del volume “Dal mare alla trincea…uomini sul Piave” (edito da BBEuropa Edizioni) organizzata dall’Associazione Culturale di Ricerca Locale con il patrocinio del Comune di Ventimiglia e di Regione Liguria.

A seguire, l’assessore parteciperà alla “Festa del ritorno” sempre presso il Dopolavoro Ferroviario, con la cena durante la quale saranno serviti piatti della cucina ventimigliese di 100 anni fa.

“L’iniziativa di questa sera intende ricordare il periodo in cui i ventimigliesi sopravvissuti della Prima Guerra Mondiale tornarono a casa, accolti con una grande festa e con la preparazione di piatti ricchi e sostanziosi a base di carne, pesce e verdure. Tra chi tornò dalla Grande Guerra c’era anche mio nonno Amleto ed è quindi per me un ulteriore motivo, anche affettivo, essere presente e ricordare la storia del nostro Paese”.