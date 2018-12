La Polizia ha arrestato D.G., nato a Crotone nel ’73 e residente a Ventimiglia. L’uomo era solito abusare di droga e soffriva di un disturbo alla personalità, circostanze che lo hanno qualificato come persona altamente pericolosa e dedita a delinquere, come testimoniano i numerosi precedenti penali per appropriazione indebita, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Personale del Commissariato di Ventimiglia è intervenuto a novembre presso la sua abitazione per dare esecuzione all’ennesimo Tso disposto dal Dipartimento di Salute Mentale di Ventimiglia e, in quell’occasione, in evidente stato di alterazione da sostanza stupefacente, ha graffiato e morso gli operatori di polizia, minacciandoli di morte e ritorsioni. Appena pochi giorni prima era stato denunciato per illegittimo possesso di armi o oggetti atti a offendere dato che aveva portato fuori della sua abitazione, senza giustificato motivo, un coltello da cucina con punta acuminata e lama seghettata nonché un martello metallico da carpentiere. D.G. è stato arrestato a Imperia e trasportate in carcere.