E’ stato convocato per il 19 dicembre il prossimo Consiglio Comunale di Vallecrosia, l’Amministrazione Biasi ha deciso di aggiornare ed ammodernare una serie di regolamenti istituzionali necessari allo sviluppo delle pratiche amministrative.

“Con la continua evoluzione legislativa questo iter diventa un’attività prioritaria”, commenta il sindaco Biasi.

Nello specifico, verrà portato in approvazione il regolamento di contabilità ed economato, che non veniva aggiornato da oltre 10 anni.

Il Sindaco Biasi aggiunge: “Il secondo regolamento che abbiamo deciso di modificare ed aggiornare per migliorare le esigenze delle nostre attività commerciali è quello per la costruzione dei dehors. Per stimolare lo sviluppo economico delle attività produttive, sarà ampliata la rosa dei materiali e delle tipologie, nonché di semplificazione procedurale.

Un importante lavoro svolto dalla commissione, che ha dato al Consiglio Comunale uno strumento urbanistico che agevolerà ulteriormente la vita commerciale dei nostri esercenti.

Un ultimo regolamento di un importanza politica e sociale è la regolamentazione per apertura di nuove sale slot o di macchinette per i bar, che rappresenta un inizio di un programma per aiutare a ridurre le ludopatie.

Come promesso ai cittadini, la nostra Amministrazione si impegna a perseguire e raggiungere risultati concreti per il bene e la crescita di Vallecrosia.”