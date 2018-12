Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

– ore 18.30, piazza Borea D’Olmo: “Area Sanremo concerti di Natale”. Si esibiranno alcuni tra i finalisti del concorso musicale “Area Sanremo Tim2018”, selezionati per partecipare al contest “Sanremo Giovani” i cui vincitori concorreranno alla 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

– ore 17, centro storico “La Pigna”: commedia dialettale itinerante “I Prumesci Spuuxi”. Ilclassico della letteratura italiana rivisto in chiave sanremasca ambientato in angoli suggestivi della Pigna, con protagonisti i ragazzi del corso di dialetto. Compagnia Stabile Città di Sanremo

– ore 16-17, piazza Colombo: laboratorio creativo “Winter in Wonderland”, mercatino di Natale (locandina allegata)

– ore 13, piazza Eroi Sanremesi – Fontana Siro Carli: “Area Sanremo concerti di Natale”. Si esibiranno alcuni tra i finalisti del concorso musicale “Area Sanremo Tim 2018”, selezionati per partecipare al contest “Sanremo Giovani” i cui vincitori concorreranno alla 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

– ore 17, piazza Borea D’Olmo: intrattenimento musicale “The Brilliant Tina Linetti’s. Famosissimi brani italiani di fama internazionale tratti dai repertori di artisti quali Domenico Modugno, Renato Carosone, Lillo e Greg e arrangiati in modo originale in stile Lindy Hop e Swing anni Cinquanta.

A Sanremo nel fine settimana è in programma una ricca serie di eventi. Ecco l’elenco nel dettaglio:

