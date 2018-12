A Sanremo villette e appartamenti in zone collinari e residenziali sono nel mirino di ladri professionisti. In una villetta di San Lorenzo i malviventi hanno innescato un black-out e dalla cassaforte hanno rubato orologi per un valore di 50 mila euro. A San Bartolomeo hanno messo una casa a soqquadro, tagliato cuscini e materassi. A Poggio nuovo black-out provocato ed irruzione in una villetta il cui proprietario è ricoverato in ospedale. La scorsa settimana c’erano stati due furti al Solaro e due in corso Inglesi. Per gli inquirenti la banda sarebbe composta da 3 persone, due ladri all’opera ed un “palo”, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.