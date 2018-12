Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Contenuto non disponibile Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Contenuto non disponibile Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Oltre ai tatuaggi spazio anche alla fotografia in particolare abbiamo intervistato la Fotografa di Bordighera Rosanna Caló ( video)

Si è aperta oggi la sesta edizione della Sanremo Tattoo Convention che riunisce al Palafiori di Corso Garibaldi più di 100 stand e che attira centinaia di appassionati e curiosi del mondo dei tatuaggi. Provenienti da tutta Italia e da altri paesi europei i professionisti del settore stanno eseguendo le loro opere sui visitatori che sfruttano l’appuntamento per un nuovo tatuaggio.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Appuntamento ormai tradizionale al Palafiori per gli appassionati di tatuaggi e non solo 100 stand di tatuatori Fotografi Body Painting oggi è domani sabato 15 Dicembre