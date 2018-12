Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

I due eventi – organizzati della Cooperativa “Dem’Art”, con il patrocinio del Comune di Sanremo e del Polo Museale Ligure – proseguiranno fino a fine anno con una serie di concerti che si intensificheranno durante le festività. La mostra fotografica “We Want Miles!” – aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20 – è ad ingresso gratuito.

Domani pomeriggio – nell’ambito della mostra fotografica “We Want Miles!”, con opere di Umberto Germinale, in corso di svolgimento al Forte di Santa Tecla a Sanremo – prosegue anche la Rassegna di concerti jazz denominata Jazzin’. Alle 18.00 si esibirà l’“Ottimo 4tet”, formato dal sassofonista Andrea De Martini con Lorenzo Herrnhut alla chitarra, Dino Cerruti al contrabbasso e Rudy Cervetto alla batteria, che proporrà un viaggio tra i ritmi ed i suoni delle musiche d’America, spaziando dal blues al jazz, dalla bossa nova al funky.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)