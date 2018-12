Il Presidente Giovanni Toti si è recato in visita in diversi comuni del ponente per portare gli auguri della Regione Liguria a sindaci e amministratori. Ad Albisola Superiore ha assistito alla presentazione del Presepe degli Abissi e ha consegnato i riconoscimenti ai volontari della squadra locale di protezione civile che ha prestato servizio durante gli eventi calamitosi del 29 e del 30 ottobre. Ad Andora ha visitato il cantiere della scuola di via Cavour, che sarà aperta a gennaio 2019, prima di incontrare cittadinanza e amministrazione. Ad Arma di Taggia ha assistito all’accensione dell’albero di natale nel giardino di Villa Boselli. La visita è proseguita poi in Comune a Savona.

Nelle foto: l’albero di Taggia, la visita al cantiere, foto di gruppo con i volontari di Albisola e il presepe