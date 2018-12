Nuovo attraversamento pedonale nei pressi della stazione ferroviaria di Imperia. La segnaletica orizzontale è stata realizzata nelle scorse ore. “Siamo andati incontro alle tante richieste arrivate in queste settimane da parte dei pendolari”, spiega l’assessore alla Viabilità, Antonio Gagliano. “Crediamo che l’intervento garantisca una situazione di maggiore sicurezza”.

“L’attraversamento è stato realizzato all’altezza dello scivolo presente davanti alla stazione. Al momento – spiega l’assessore – non è stato possibile intervenire sull’accessibilità del marciapiede posto al di là della strada. Lo faremo in un secondo momento, visto anche che l’intera zona sarà interessata da importanti interventi”.

“Riteniamo comunque che sia un primo passo importante, che recepisce le esigenze di chi usufruisce ogni giorno della stazione”, conclude Gagliano.