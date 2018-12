Si svolgerà domani, sabato 15 dicembre, alle ore 9.45, presso la Sala Auditorium del Museo Navale di Imperia, la cerimonia finale del crowfunding del progetto “All we need is Rov”.

Il ROV, dispositivo in grado di realizzare riprese sul fondale marino, rappresenta il risultato di un lavoro congiunto di studenti del Polo Tecnologico Imperiese.

L’evento vedrà la partecipazione del sindaco Claudio Scajola e dell’assessore Marcella Roggero. La cittadinanza è invitata a partecipare all’iniziativa.