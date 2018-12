Sono stati affidati i lavori per la demolizione dei tronconi di ponte Morandi. Con la firma del Commissario Straordinario alla Ricostruzione Marco Bucci l’appalto viene affidato a un gruppo di 5 aziende: Fagioli, Fratelli Omini, Vernazza Autogru, Ipe Progetti e Ireos. “Da domani partiranno i cantieri che porteranno alla demolizione. Il cantiere è già aperto, i mezzi sono già in azione nella zona del ponte. Tra lunedì e martedì firmerò il decreto per affidare la ricostruzione” dice Marco Bucci.