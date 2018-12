Sabato 5 e domenica 6 gennaio, ai campi di Pian di Poma e Rino Grammatica, si svolgerà il torneo giovanile 1° Trofeo Biancazzurro – Città di Sanremo, riservato alla categoria Esordienti 2006.

L’evento, organizzato dall’Unione Sanremo in collaborazione con la Virtus Sanremo, inizierà il sabato alle ore 14, per concludersi il giorno successivo intorno alle 17.30.

Oltre alle due società organizzatrici, parteciperanno al Torneo le seguenti squadre: Don Bosco Vallecrosia, Savona, Albissola, Borgaro (TO), Azzano San Paolo (BG), Nuova Frigirola (PV), CAS Sacconago (VA), Scarioni Milano, Vibe Ronchese (MB) e Roquebrune Cap Martin (Francia).

Al di là dell’aspetto sportivo, il torneo assumerà anche una valenza turistica poiché porterà in città decine e decine di famiglie che soggiorneranno a Sanremo per il weekend dell’Epifania.

A questo proposito, l’organizzazione ha predisposto una sfilata delle squadre partecipanti che si svolgerà in Via Matteotti nella serata di sabato. Al termine della giornata, tutti i giocatori partecipanti verranno omaggiato con una sorpresa.

Prossimamente, il comitato organizzatore comunicherà i gironi ed il calendario del torneo. Tutte le novità possono essere seguite sulla pagina www.facebook.com/trofeobiancazzurro