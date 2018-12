Sono iniziate le attività di “Orientamento in entrata” presso l’Istituto Eugenio Montale di Bordighera per gli Studenti delle classi terminali della Scuola Secondaria di Primo Grado. In questa prima settimana di “Porte aperte” gli Insegnanti del Liceo scientifico Opzioni Scienze Applicate e dell’Istituto Tecnico sezione Relazioni internazionali per il Marketing stanno accogliendo i numerosi alunni delle classi terze delle Scuole Media e i loro genitori, per far conoscere le strutture, le caratteristiche dei corsi di studio, i progetti e le attività aggiuntive nonché le possibilità di impiego e di prosecuzione degli studi a livello universitario che si prospettano dopo la fine dei corsi.

Nella sezione del Museo Bicknell presente nel plesso, i giovani visitatori, accompagnati da alcuni docenti e dagli studenti delle classi seconde dei nostri due indirizzi, hanno potuto partecipare ad una lezione di Scienze, svolta anche in lingua inglese, sulla descrizione dei minerali e sulle teorie evoluzionistiche di Darwin. Questo ha permesso loro di approfondire la conoscenza del mondo minerale sfruttando gli spazi del museo e svolgendo attività, giochi laboratoriali e assistendo anche a esperimenti sulle tecniche di separazione, come la filtrazione di una miscela solido-liquido con carta da filtro.

Per la visita alla scuola, gli insegnanti dell’Istituto Montale sono stati a dispozione degli alunni delle terze medie e dei loro genitori il giorno 12 dicembre dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e lo saranno ancora sabato 19 gennaio 2019 dalle ore 10:00 alle ore 18:00 (orario continuato). Inoltre, su appuntamento, saranno lieti di ospitare in classe, in orario scolastico, i ragazzi che vorranno assistere alle lezioni.