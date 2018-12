Organizzata dalla Confcommercio di Bordighera in collaborazione con il Comune di Bordighera per questa domenica speciale la città dalle ore 10.00 sino le ore 19,00, in occasione di “Bordichristmas” diventerà una grande isola pedonale e vedrà coinvolte le numerose attività dislocate lungo il percorso cittadino chiuso per l’occasione al traffico veicolare. che Vi attenderanno per gli acquisti di Natale e fine Anno.

L’isola pedonale, creata per l’occasione, attende i più piccoli con i Gonfiabili, e davanti ai Giardini del Palazzo del Parco con la Scuola di pasticceria per piccoli dilettanti chef , a cura del Ristorante La Cicala e del Catering Hotel Parigi che dalle ore 15 si cimenteranno per la preparazione di biscotti e specialità natalizie.

A fare da cornice il mercatino natalizio dell’artigianato, oggettistica che allestirà il percorso pedonale.

BORDICHRISTMAS MERCATINO DELLE TIPICITA’ NATALIZIE

A partire da oggi sino domenica16 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00 , sarà in scena il Mercatino del Gusto in Corso Italia, per conoscere le tradizioni enogastronomiche liguri e non solo,attraverso le eccellenze presenti.