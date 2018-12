Ventimiglia. Continua senza sosta la lotta alle discariche abusive e ai cosiddetti furbetti della spazzatura nella nostra città. In particolare la Polizia Locale anche con l’ausilio dei sistemi di video sorveglianza sta monitorando il territorio alla ricerca di discariche abusive, una piaga molto presente nelle frazioni e fuori centro città, nel centro cittadino le sanzioni colpiscono chi deposita rifiuti non consentiti nei pressi delle isole ecologiche. Sono più di 130 le sanzioni elevate in questi giorni. Particolare attenzione anche ai questuanti sempre più numerosi in città che vengono sanzionati dal Comando della Polizia Locale.