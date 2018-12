Quattro imperdibili appuntamenti sono proposti dal Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare al proprio pubblico per le festività’ natalizie.

1 gennaio ore 17 SALA BECKETT – SAN LORENZO AL MARE

Un raffinato Concerto di Capodanno che il Comune di San Lorenzo al Mare come tradizione offre a residenti e turisti. Due spettacoli teatrali offerti dal Comune di Sanremo e Casino’.

3 gennaio ore 16 MUSEO CIVICO – SANREMO

Un particolare ed inconsueto spettacolo teatrale dal titolo “Il Teatro in cornice” che si svolgerà’ nelle sale della pinacoteca del Nuovo Museo Civico di Piazza Nota a Sanremo, dove alcuni dei più’ grandi monologhi teatrali prenderanno vita e forma da nove cornici esposte tra quadri , reperti archeologici, mobili antichi e dove il pubblico oltre che ad assistere allo spettacolo potrà’ visitare e conoscere il prestigioso palazzo che ospita il museo della Citta’ di Sanremo.

5 gennaio ore 21 LA PICCOLA – OSPEDALETTI

DONA FLOR E I SUOI DUE MARITI di J.Amadodrammaturgia a cura di Lucinda Buiaregia di Carlo Senesi

Uno spettacolo teatral/musicale offerto dal comune di Ospedaletti con l’accompagnamento musicale del Duo in Fabula: Manuel Merlo alla chitarra e Davide Ravasio al sax, cajon e voce.

6 gennaio ore 16.30 TEATRO DELL’OPERA DEL CASINO’ DI SANREMO

Uno spettacolo teatrale, una brillante commedia tragicomica al Teatro dell’Opera del Casino’ di Sanremo, vincitrice recentemente del premio della critica al Roma Comic Off e che tara’ parte della programmazione della prossima stagione teatrale 2019/2020 del TEATRO MARCONI DI ROMA .

Gli eventi sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.