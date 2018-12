Abbiamo appreso dagli organi di stampa delle preoccupazioni emerse in ordine al mancato rinnovo del Centro di Aggregazione Giovanile.

Le problematiche del CAG in realtà, stanno impegnando da tempo l’Assessore Maurizio Negroni e l’Amministrazione tutta, consapevoli dell’importanza del servizio sino ad ora svolto. Abbiamo sempre apprezzato quanto fatto dagli educatori e lo spirito di aggregazione dei ragazzi e infatti la consideriamo un’esperienza riuscita e da portare certamente avanti.

Sono però nel tempo emerse alcune difficoltà amministrative e alcune sopravvenute necessità come ad esempio, l’obbligo di valorizzare lo stabile delle Caserme Revelli nel frattempo diventate di nostra proprietà, entro il 2021 e la consuetudine per noi, non più accettabile, di prorogare servizi pubblici ad affidamento diretto a soggetti terzi, invece che affidarli tramite gara pubblica.

Per tale ragione gli uffici sono impegnati nell’individuazione di un progetto e di una sede alternativa che a breve troverà compimento. Nelle more di questa attività è comunque intenzione dell’Amministrazione di procedere ad un’ulteriore ultima proroga di sei mesi del servizio così come ad oggi organizzato.

Comune di Taggia