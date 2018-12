A Sanremo nella notte tra sabato e domenica al “Victory Morgana” l’eccesso di alcol sarebbe stato alla base della lite scoppiata al tavolo tra due sanremesi appartenenti a due distinte compagnie. I due duellanti, dopo essere andati all’esterno del locale, sono passati alle vie di fatto ed hanno hanno riportato lesioni lievi. Una ragazza è stata, invece, sottoposta, ad un piccolo intervento perché una scheggia del bicchiere infranto le era finita in un occhio. A Portosole un uomo completamente ubriaco che partecipava ad un festino su uno yacht, è stato portato dalla Croce Rossa all’ospedale Borea. Ma non voleva più scendere dall’ambulanza ed ha sferrato un violento calcio ad un volontario, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.