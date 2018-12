Dopo il k.o. della scorsa settimana, la Rari Nantes Imperia Under 15 reagisce alla grande e vince in trasferta 2-13 contro Sestri.

I ragazzi di Gerbò prendono in mano le redini del gioco e, senza cali di concentrazione, mettono in fresco i tre punti ben prima della sirena finale.

A guidare la truppa giallorossa è capitan Paganoni che, nonostante il suo ruolo da difensore, mette a referto ben sei reti. Seguito dalla tripletta del vice Grosso che dà costanza e quantità alla fase offensiva. In generale, sono tante le note positive con ben sette giocatori andati a segno: anche Mattia Rossi, Pario, Lucia, Sapino e Cipriani.E dietro la difesa ha blindato il punteggio.

Gerbò ha potuto schierare tutta gli atleti presenti alla trasferta.

CN SESTRI – RN IMPERIA 2-13

(1-4; 0-2, 1-3; 0-4)

SESTRI – Carnini, Parodi, Francone, Cabigiosu 1, Ballisi, Guccini 1, Raiola, Biddau, Martinelli, Torretti, De Vincenzi, Trio, Pomata.

IMPERIA – Di Lionardo, Paganoni cap. 6, Pario 1, Sapino 1, Lucia 1, M.Rossi 1, Grosso 3, Ferrari, Cipriani 1, Porro, Rossi R., DeMasi, Ventura. All.: Gerbò

Note: Sup.Num: Sestri 0/1; Imperia 5/7