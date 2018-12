Torna anche quest’anno l’appuntamento con la cerimonia di consegna della borse di studio della fondazione culturale Regolo Ughes, voluta dall’omonimo storico commerciante d’olio imperiese per premiare i migliori studenti delle scuole superiori di Imperia. La fondazione dal 2018 ha deciso di premiare anche gli studenti del Polo Universitario imperiese che più si sono distinti nel percorso accademico.

L’appuntamento è per sabato 15 dicembre alle ore 11 nella sala del Consiglio Comunale di Imperia.

A tutti i ragazzi andrà un assegno da 3.000 euro, suddiviso in due rate: una sabato e la seconda il prossimo anno se manterranno un percorso di studi in linea con il rigido regolamento della Fondazione presieduta da Dionisio Siccardi.

I ragazzi a cui andrà la prima rata da 1500 euro sono:

– Micol Robecchi di Ospedaletti, studentessa del Liceo Artistico iscritta a Lingue e Letterature straniere all’università di Milano;

– Ilaria Davigo di Lucinasco, Liceo Linguistico Amoretti, iscritta a Biotecnologie – Università di Torino

– Ludovico Gatta di Imperia, IPSIA Marconi, iscritto a Lettere presso l’università di Genova;

– Christian Majolo di Imperia, Nautico Doria, iscritto a Ingegneria Navale – Università di

Genova

– Alfredo Bici di Pontedassio, ITIS Galilei, iscritto a Ingegneria Aerospaziale – Politecnico di

Torino

– Federico Montano di Diano Marina, Liceo Scientifico Vieusseux, iscritto a Fisica,

Univeristà di Torino

– Giulia Dematheis di Diano Marina, Liceo Classico De Amicis, iscritta a Medicina e

chirurgia, Università di Genova

– Riccardo Bado di Imperia, ITC Ruffini Agraria, iscritto a Scienze motorie e sportive,

Univerisità dell’Insubria (Varese)

– Martina Giovane di Imperia, ITC Ruffini Ragioneria, iscritta a Ingegneria Gestionale,

Università di Genova

– Thomas Roggero di Diano Marina, ITC Ruffini Geometri, iscritto a Ingegneria Navale,

Università di Genova

– Sara Maghella, di Andora, ITC Ruffini Turistico, iscritta a Scienze del Turismo, presso il

polo universitario di Imperia.

Per il polo universitario imperiese saranno invece premiate:

– Beatrice Bertolino di Alassio, laureata nel corso di Scienza del Turismo, Cultura e Territorio e ora iscritta al master di progettazione e management per la comunicazione presso l’Università di Torino

– Carlotta Vidili, di Imperia, dottoressa in Giurisprudenza e ora iscritta alla scuola di specializzazione per le professioni legali

Riceveranno la seconda rata da 1500 euro della borsa di studio:

– Linda Longo di Ventimiglia, ora iscritta alla Accademia delle Belle Arti di Brera

– Fen Guo di Diano Marina, Lingua e cultura dell’Asia e dell’Africa, Università di Torino

– Marianna Zella di Imperia, Ingegneria gestionale, Università di Genova

– Sara Arqua’ di Imperia, Ingegneria biomedica, Politecnico di Torino

– Diletta Kimmin di Imperia, liceo Ingegneria Gestionale, Univrsità di Genova

– Beatrice De Montis di Borgomaro, Polo Universitario Imperiese, Scienze del Turismo

– Vladislav Kireyko di Sanremo, Ingegneria Edile, Politecnico di Torino

– Luca Di Maria, di Imperia, Ingegneria Biomedica, Politecnico di Torino

– Alessio Ricca, di Imperia, Ingegneria Aerospaziale, Politecnico di Torino