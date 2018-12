Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

• Domenica 16 dicembre ore 21 Cinema Cristallo “Tra sacro e profano”, ironico viaggio tra il mondo sacro, il gospel e il pop rock in un coinvolgente duello musicale. Ingresso libero. A cura dell’Associazione “Voci e note sotto le stelle” , Centro Culturale di Dolceacqua in collaborazione con l’Associazione Oltre il Cristallo.

• Sabato 15 dicembre ore 17:30 sala polivalente – ingresso da Piazzale San Filippo Presentazione del libro di ROBERTO CENTAZZO “Operazione sale e pepe”, casa editrice Tea. Ingresso libero A cura del Centro Culturale di Dolceacqua in collaborazione con il comune.

• Venerdì 14 dicembre ore 21 Cinema Cristallo VITTORIO DE SCALZI IN CONCERTO A cura di SPES in collaborazione con l’Associazione Oltre il Cristallo

A Dolceacqua, in attesa del Natale, sabato 15 e domenica 16 dicembre saranno organizzate numerose iniziative.

