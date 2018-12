Venerdì 14 dicembre alle 17,30 alla libreria AmicoLibro di Bordigheraverrà presentato il romanzo “Baci da Bordighera” (Leucotea) di Gesuino Collu. Dialogo con l’autore a cura del dottor Matteo Moraglia, editore di Leucotea e Doriana Valesini.

… tutto cambia per Nicholas quando, all’età di ventun anni, scopre chi è il suo vero padre, uno scrittore di fama scomparso prematuramente. La curiosità di conoscere le proprie origini lo condurrà in un turbinio d’incontri e testimonianze finchè non comparirà Alma, la vedova del genitore. Sarà lei a dipanare molti nodi, vedendo nel giovane gli occhi del marito e per questo, provando affetto e risentimento. Dalla Great Depressione al Boom economico la storia si svolge lungo un trent’ennio cruciale tra il lusso dei Grand Hotel della Riviera ligure, le campagne inglesi e le suggestive bellezze della Sardegna. Gesuino Collu nasce a Pimentel, nel cagliaritano. In gioventù intraprende la carriera militare nel Gruppo Squadroni Cavalleggeri di Lodi. Amante della natura ed esperto di botanica si è dedicato allo studio delle piante e delle loro proprietà presso la facoltà di Farmacia dell’Università di Urbino. Socio fondatore, collabora con l’Associazione Culturale “Accademia delle Muse” di Bordighera. Dal giugno 2011 è editore del quotidiano telematico Bordighera Wec-TV www.bordighera.tv. Ingresso libero – seguirà aperitivo.