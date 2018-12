La Polizia di Stato è intervenuta ieri mattina a Ventimiglia nel quartiere Roverino, in corso Limone Piemonte.

La vittima del reato, un ventimigliese di 59 anni, uscendo da un esercizio commerciale della zona, ha visto un uomo seduto all’interno della sua automobile intento a rovistare nel cruscotto.

Lo sconosciuto, vistosi scoperto, è immediatamente fuggito.

L’allarme è giunto alla Sala Operativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale che ha inviato subito sul posto una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Liguria.

L’intervento è stato immediato. La descrizione fornita dalla vittima agli agenti consentiva le immediate ricerche estese a tutto il quartiere.

Sono bastati pochi minuti per individuare un soggetto ritenuto sospetto che, successivamente, è stato riconosciuto con certezza dalla vittima durante una formale identificazione.

L’uomo, un algerino di 32 anni con precedenti di Polizia per rapina e invasione di edifici, si stava dirigendo verso il centro cittadino a bordo di una bicicletta.

Indosso aveva ancora il denaro sottratto nella vettura, circa 10 euro in monete.

La perquisizione ha svelato anche il possesso di una piccola quantità di hashish che gli è costata una segnalazione amministrativa alla Prefettura quale consumatore di sostanze stupefacenti.

Il migrante è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per furto aggravato. A suo carico anche un decreto di espulsione.