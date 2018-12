Le associazioni tutte in rete, con il coordinamento dell’ASL1 Imperiese e del Distretto Socio Sanitario di Sanremo, in un convegno per fare il punto della situazione sulla disabilità in ambito territoriale ma anche per presentare proposte concrete per la riabilitazione, inclusione, integrazione, percorsi per le autonomie, attività sportiva.

“Tutti in rete per crescere: inclusione, autonomia e sport” questo il titolo del convegno in programma sabato 15 dicembre 2018 dalle ore 9.45 alle ore 13.00 presso Villa Ormond di Sanremo; inserito nel calendario della Giornata Mondiale della Disabilità 2018, che comprendeva iniziative proposte da realtà istituzionali, enti e associazioni di volontariato del settore, nell’arco temporale di circa un mese, ne costituisce l’evento conclusivo.

Dopo l’accoglienza dei partecipanti in un momento ludico con le bolle di sapone giganti e la presentazione della mostra di pittura dei lavori del Centro Diurno ALFaPP Sanremo, l’inizio lavori con ANGSA Imperia Onlus con un intervento sull’autismo; a seguire l’AIFA punterà l’attenzione sull’ADHD e sull’importanza di una diagnosi precoce; l’ANFFAS Onlus Sanremo relazionerà su percorsi di riabilitazione ed inclusione; le psicologhe della Cooperativa TMA presenteranno la Terapia Multisistemica in Acqua Metodo Caputo-Ippolito, integrazione sociale e ricerca scientifica; per finire la Polisportiva IntegrAbili parlerà del proprio progetto sportivo rivolto all’integrazione.

L’evento informativo e divulgativo rivolto a tutti, oltre che analizzare la realtà del territorio mettendo a fuoco alcune specifiche problematiche si pone l’obiettivo di presentare anche proposte concrete in aiuto e a supporto delle persone con disabilità e delle loro famiglie.