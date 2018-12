Il Comune di Sanremo si è aggiudicato un bando di gara del Mibact, il Ministero per i Beni e le Attività culturali, riservato ai carnevali storici: sono già arrivati 82 mila euro di contributo per il 2018, ne arriveranno altri 85 mila per il 2019 e altrettanti per il 2020. Il Corso fiorito ha ottenuto 85 punti, con il massimo dei voti per la “qualità artistica del progetto” e la “rilevanza storico-culturale della manifestazione”. L’edizione 2019 del Corso fiorito si terrà domenica 10 marzo, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.