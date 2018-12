Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

R.N.IMPERIA – AQUATICA TORINO 7-14 (4-5; 2-2; 1-5; 0-2) IMPERIA – Ferro, Rossi cap. 4, Porro 1, Pollice 1, Di Luccio, Bellini, Dulbecco, Rombo, Garbato, Buemi, Lanteri, Sciocchetti 1, Monari, Morchio, Gandolfo. All.: Rosso – Rocchi AQUATICA – Catalano, Di gennaro, Todaro 2, Cagliero , DellaValle 1, Ricca 6, Vitrani 3, De March 2, Nasi, Caboni. All.: Cavallera

I giallorossi allenati dalla coppia Rocchi-Rosso erano stati protagonisti di un buon avvio, trascinati dall’ottima prova di capitan Rossi che è stato autore di un poker. Gli imperiesi avevano trovato per ben tre volte il momentaneo vantaggio, accusando però una rete di scarto a proprio sfavore dopo la prima sirena. Distacco rimasto immutato all’intervallo lungo nonostante le reti messe a segno da Porro e Sciocchetti. Al cambio vasca, la partita prendeva una piega decisamente favorevole ai piemontesi che mettevano al sicuro il risultato. E la bella marcatura di Pollice, purtroppo, diventava utile soltanto per le statistiche.

La Rari Nantes Imperia Under 13 regge fino all’intervallo lungo poi deve arrendersi ad Aquatica Torino. I piemontesi escono alla distanza e sbancano la Cascione col punteggio 7-14.

